В Рязани на устроившего дебош бойца ММА завели второе дело

Савилов кирпичом разбил стекло припаркованного автомобиля. При задержании боец ударил участкового.

В Рязани на устроившего дебош бойца ММА Николая Савилова завели второе дело за порчу автомобиля. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Напомним, в конце июня во дворе дома №25 по улице Стройкова Савилов кирпичом разбил стекло припаркованного автомобиля. При задержании боец ударил участкового.

Первое дело на рязанца завели по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»), второе — по статье 167 УК («Умышленное повреждение чужого имущества»).

В полиции подтвердили, что расследуют дело по данному инциденту.