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В Пронском районе из-за загоревшегося сарая пострадала машина дачника
Огонь также повредил сайдинг на соседнем доме.

В Пронском районе из-за загоревшегося сарая пострадала машина дачника. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Пожар произошел во вторник, 18 августа, в селе Яблонево. Московский дачник увидел, что его сарай, в котором стояли две канистры с бензином, загорелся. Приехавшие пожарные смогли защитить от огня соседний дом: на нем только оплавился сайдинг.

У хозяина сгоревшего сарая от огни также пострадала машина.

Во втором доме также живут дачники. В момент пожара, их не было в селе.