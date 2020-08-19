15-летний мальчик сломал позвоночник в заброшенном детском саду под Калугой

Прокуратура проводит проверку.

В селе Воскресенское Ферзиковского района 15-летний мальчик получил тяжелые травмы в заброшенном здании детского сада, об этом сообщили на сайте прокуратуры Калужской области.

«Установлено, что 15-летний мальчик находился на территории недостроенного здания, где упал с наружного лестничного марша», — отмечают в ведомстве.

В результате падения ребенок получил переломы четвертого и пятого позвонков шейного отдела.

Сейчас потерпевший находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Прокуратура проводит проверку.