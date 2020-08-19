В Калуге еще два человека умерли от коронавируса

За сутки в Калужской области коронавирусной инфекцией заразились 23 человека.

В Калужской области умерли еще 2 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает в среду, 18 августа, федеральный оперативный штаб.

За сутки в Калужской области коронавирусной инфекцией заразились 23 человека. Всего больных с таким диагнозом в регионе 7702.

Отмечается, что выздоровевших за сутки больше, чем заразившихся. За сутки врачами от COVID-19 вылечены 49 человек. Всего с начала пандемии в Калужской области из больниц выписаны 6440 пациентов.