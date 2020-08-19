Супруги украли сумку у сотрудницы рязанского магазина

Ранее супруги в поле зрения полиции не попадали.

Супруги украли сумку у сотрудницы рязанского магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники забрали сумку с документами, банковскими картами и деньгами (общая сумма 11 тысяч рублей), которые 55-летняя женщина оставила в торговом зале. Женщина в этот момент инструктировала своих подчиненных.

Сотрудники патрульно-постовой службы посмотрели записи камер видеонаблюдени, установили подозреваемых и через некоторое время нашли их.

Ранее супруги в поле зрения полиции не попадали.

На рязанцев завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Им грозит до пяти лет тюрьмы.