Супруги украли сумку у сотрудницы рязанского магазина
Ранее супруги в поле зрения полиции не попадали.
Супруги украли сумку у сотрудницы рязанского магазина. Об этом
Злоумышленники забрали сумку с документами, банковскими картами и деньгами (общая сумма 11 тысяч рублей), которые 55-летняя женщина оставила в торговом зале. Женщина в этот момент инструктировала своих подчиненных.
Сотрудники патрульно-постовой службы посмотрели записи камер видеонаблюдени, установили подозреваемых и через некоторое время нашли их.
Ранее супруги в поле зрения полиции не попадали.
На рязанцев завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Им грозит до пяти лет тюрьмы.