Собака спасла пенсионера, заблудившегося в рязанском лесу

Мужчина недавно перенес инсульт.

Собака спасла 71-летнего пенсионера, заблудившегося в селе Лыково Ряжского района, пишет ИД «Пресса».

ЧП произошло во вторник, 18 августа. Отмечается, что соседи видели, как около 22:00 он вместе со своей собакой Чапой уходил в лес.

«Сказал, что идет собирать травы и грибы. Около 16:00 мы отправились на его поиски. В 18:00 к поискам подключились экстренные службы. На место прибыли сотрудники полиции», — отметили местные жители.

Соседи также сообщили, что мужчина недавно перенес инсульт.

Пенсионера нашли около 21:30.

«Ушел от дома относительно недалеко, не больше километра, но упал в овраг, поэтому сам добраться обратно не мог. Но верная собака не бросила хозяина. В итоге все закончилось благополучно», — говорится в сообщении.