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С могилы погибшего в ДТП рязанца Захарова выкинули венок от Ефремова
Погибшего похоронили в родном селе.

С могилы погибшего в ДТП рязанца Сергея Захарова выкинули венок от Михаила Ефремова. Об этом в среду, 19 авгста, заявил актер Никита Высоцкий в Пресненском суде Москвы, передает РИА Новости.

Свидетель защиты уточнил, что на похороны рязанца приезжал человек от актера, но «не под камеры, известность не нужна».

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

Похороны погибшего в ДТП с Ефремовым рязанцев оплатила его вдова.