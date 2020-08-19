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Рязанские предприятия попросили о поддержке российский экспортный центр
На встрече губернатор отметил, что цель форума помочь предприятиям продвинуть свою продукцию.

19 августа Николай Любимов на АО «Русская кожа» встретился с ведущими экспортерами Рязанской области в рамках III Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области». На встрече губернатор отметил, что цель форума помочь предприятиям продвинуть свою продукцию, а тем у кого в планах выйти на зарубежные рынки, получить всю необходимую для этого информацию. «Сейчас в штате рязанского регионального экспортного центра формируется небольшая команда, которая будет помогать предприятиям выстраивать экспортную стратегию с самого базового уровня. На форуме находятся те предприятия, которые уже занимаются экспортом или же только начали. Все смогут обратиться лично ко мне или к моим коллегам с вопросами. Я благодарен, что вы принимаете участие на этом мероприятии», — рассказал губернатор. Вместе с губернатором на встрече присутствовала директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Она отметила, что необходимо в кратчайшие сроки определить меры поддержки предприятий. «Для нас важно выстроить долгосрочную коммуникацию с рязанскими предприятиями и найти форматы постоянного взаимодействия, чтобы использовать весь наш арсенал инструментов РЭЦ максимально эффективно и быстро». На встрече рязанские экспортеры попросили Веронику Никишину поддержать предприятия, которые планируют осваивать новые рынки. Директор Российского экспортного центра отметила, что в работу возьмут все предложения рязанских предприятий.