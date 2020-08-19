Рязанцы выкачали более 140 тонн дизельного топлива из нефтепровода

Суд вынес злоумышленникам приговор.

Восемь рязанцев выкачали более 140 тонн дизельного топлива из нефтепровода на сумму свыше 4,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Известно, что преступники «врезались» в нефтепродуктопровод протяженностью 2,5 км и похитили топливо.

Преступление пресекли сотрудниками регионального УФСБ. Уголовное дело расследовалось отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области.

Рязанский районный суд признал рязанцев виновными по пунктам «а», «б» части 4 статьи 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепродуктопроводу, совершенное группой лиц в отношении магистрального трубопровода) и пункта «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Теперь организатору преступной группы грозит наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф — 150 тысяч рублей.

Остальным похитителям назначили наказание — от 3 лет до 3 лет 10 месяцев условно с испытательным сроком от двух до трех лет, а также штрафы — от 50 до 100 тысяч рублей. На имущество осужденных лиц судом наложили арест.