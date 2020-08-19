Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 19
19°
Чт, 20
19°
Пт, 21
20°
ЦБ USD 73.24 -0.19 20/08
ЦБ EUR 87.4 0.06 20/08
Нал. USD 73.00 / 73.95 13:18
Нал. EUR 87.05 / 87.79 13:18
Новости
Коронавирус
Публикации
С 1 сентября новые правила — как изменится обучение для студентов в 20...
Из-за пандемии для студентов введут ряд нововведений.
2 часа назад
386
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
17 августа 2020 18:12
3 215
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
15 августа 16:58
6 632
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
14 августа 12:53
8 807
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В «Рязаньэнерго» напомнили охотникам о правилах безопасного поведения в охранных зонах линий электропередачи
Несанкционированное вмешательство в работу электроустановок влечет за собой не только ответственность, вплоть до уголовной, но и является смертельно опасным занятием.

В связи с открытием сезона осенней охоты энергетики предупреждают о смертельной опасности вандализма на энергообъектах.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» напоминают о недопустимости необдуманных противоправных действий в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП). Несанкционированное вмешательство в работу электроустановок влечет за собой не только ответственность, вплоть до уголовной, но и является смертельно опасным занятием.

Энергетикам ежегодно приходится фиксировать факты беспричинной стрельбы из охотничьего оружия по изоляторам линий электропередачи, влекущие их порчу и, как следствие, создание аварийных ситуаций. «Развлекаясь» подобным образом в охранных зонах ЛЭП, нарушители безответственно рискуют собственной жизнью. В результате разрушения изоляторов может произойти обрыв провода, который при соприкосновении с поверхностью земли приведет к возникновению шагового напряжения. Поэтому шансы остаться в живых у нарушителей в таком случае минимальны.

Действия вандалов наносят ущерб не только энергосетевой компании, но и ее потребителям. Повреждение изоляторов может нарушить электроснабжение населенных пунктов, промышленных предприятий, больниц, школ и других социально-значимых объектов. Восстановление поврежденного в результате вандализма электрооборудования — работа трудоемкая и дорогостоящая.

Специалисты «Рязаньэнерго» призывают всех, кто проводит время на лоне природе с оружием и занимается любимым хобби — охотой, оставаться благоразумными и социально ответственными, помнить о безопасности и здоровье людей, их благополучии.

«Если вы стали свидетелем нарушений, которые могут привести к повреждениям воздушных линий электропередачи, а также обнаружили факты вандализма на объектах электросетевого комплекса, вам необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру Контакт-центра 8-800-220-0-220, а также в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.