Чистая прибыль компаний Группы «Росгосстрах» за первые шесть месяцев 2020 года составила 6,3 млрд рублей, свидетельствует опубликованная промежуточная консолидированная отчетность по МСФО. Это на 58,7% выше показателя за первое полугодие 2019 года.
Согласно отчетности, в январе-июне сборы группы, в которую входят универсальная страховая компания «Росгосстрах» и страховщик жизни «Росгосстрах Жизнь», составили 50,2 млрд рублей против 40,8 млрд рублей годом ранее. Самый существенный рост продемонстрировало страхование жизни и сопутствующие виды страхования — сборы за первое полугодие выросли на 139% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросли сборы по договорам страхования имущества и ответственности (на 11,3%), договорам личного страхования (10,2%), автострахования (7,3%).
«Примечательно, что несмотря на волатильность на финансовых рынках в первом полугодии, чистый инвестиционный доход группы „Росгосстрах“ за этот период составил более 3,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
За первое полугодие 2020-го капитал группы «Росгосстрах» вырос на 12% — на 30 июня он составлял 59,2 млрд рублей. Активы увеличились со 160,4 млрд в конце декабря прошлого года до 173,3 млрд рублей по итогам первого полугодия.