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Прибыль группы «Росгосстрах» в первом полугодии составила 6,3 млрд рублей — данные МСФО
Это на 58,7% выше показателя за первое полугодие 2019 года.

Чистая прибыль компаний Группы «Росгосстрах» за первые шесть месяцев 2020 года составила 6,3 млрд рублей, свидетельствует опубликованная промежуточная консолидированная отчетность по МСФО. Это на 58,7% выше показателя за первое полугодие 2019 года.

Согласно отчетности, в январе-июне сборы группы, в которую входят универсальная страховая компания «Росгосстрах» и страховщик жизни «Росгосстрах Жизнь», составили 50,2 млрд рублей против 40,8 млрд рублей годом ранее. Самый существенный рост продемонстрировало страхование жизни и сопутствующие виды страхования — сборы за первое полугодие выросли на 139% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросли сборы по договорам страхования имущества и ответственности (на 11,3%), договорам личного страхования (10,2%), автострахования (7,3%).

«Примечательно, что несмотря на волатильность на финансовых рынках в первом полугодии, чистый инвестиционный доход группы „Росгосстрах“ за этот период составил более 3,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

За первое полугодие 2020-го капитал группы «Росгосстрах» вырос на 12% — на 30 июня он составлял 59,2 млрд рублей. Активы увеличились со 160,4 млрд в конце декабря прошлого года до 173,3 млрд рублей по итогам первого полугодия.