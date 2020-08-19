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Потерпевшие по делу Ефремова оказались полицейскими
Речь идет об одном из сыновей и вдове погибшего Сергея Захарова.

Один и сыновей и вдова погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова оказались сотрудниками полиции, передает РИА Новости.

«Маргарита Захарова — майор МВД в запасе, сейчас работает гражданской служащей в отделении полиции в Рязани. Сын Сергея Захарова служит в органах с 2014 года», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

Похороны погибшего в ДТП с Ефремовым рязанцев оплатила его вдова.