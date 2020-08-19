Писатель Захар Прилепин прокомментировал свое отношение к ЕГЭ и «дистанционке»

По словам Прилепина, необходимо вернуться к советской системе образования.

Писатель, общественный деятель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин прокомментировал, как он относится к ЕГЭ и дистанционному образованию. По словам Прилепина, необходимо вернуться к советской системе образования.

«ЕГЭ — в целом, система механическая, губящая творческое начало в ребенке», — считает Захар Прилепин. — Сторонники ЕГЭ сразу начинают рассказывать, что эта система дает возможность людям из глубинки поступать в столичные ВУЗы, что, в известном смысле все-таки является манипуляцией. В вузах надо коррупцию укоротить — а циркуляцию абитуриентов в СССР мы отлично помним — безо всякого ЕГЭ вчерашние школьники из Якутии и Башкирии, с Кавказа, откуда угодно, поступали в любые вузы. А то вы не помните эту вечную песню нашей неполживой, в основном московской, интеллигенции как они не попадали в ВУЗы, а попадали туда почему-то представители национальных окраин. Советский Союз мог отстроить эту сложнейшую регуляцию — к тому же, с получением гарантированной работы по окончанию ВУЗа, что сегодня тоже утеряно".

Писатель считает, что дистанционное обучение — это «смертельный удар» по системе образования. В подтверждение своих слов, он говорит, что обучение-занятие коллективное, отстраивалось оно столетиями.

«В России, где за 90-е годы катастрофически упал уровень образования, мы имеем целое поколение родителей, не имеющих, строго говоря, достойного образования и, чего уж скрывать, миллионы людей так или иначе „купивших“ себе дипломы, — сказал писатель. — И вот теперь эти родители еще и будут присматривать за тем, как их дети учатся на дому! И так огромная часть населения пребывает в некоторой дикости — ну давайте еще одно-другое поколение дикарей воспитаем».

«Дистанционку» писатель называет коротко — диверсией.

«Они ведь что делают? — они экономят на нас! Образование — дорого, школы чинить — дорого, спортзалы содержать — дорого, иметь армию педагогов — дорого. А давайте мы все это «оптимизируем? А давайте мы лучше вас самих оптимизируем, ребята. И заживем тогда», — предложил Захар Прилепин.

Представители остальных партий о дистанционном образовании и ЕГЭ перед новым учебным годом пока не высказывались. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл единый государственный экзамен Бабой-Ягой и говорил, что недопустимо дистанционное образование использовать базово.

Такое же «резко отрицательное» мнение о «дистанционке» у руководителя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Требовал отменить ЕГЭ и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а вот закон о дистанционное обучении при ЧС либерал-демократы поддержали, потом что «качество учебы и осваивание ребенком новых технологий повышаются при этом в разы», а учиться можно из любой точки мира. Соответственно соавтор законопроекта, сенатор и член «Единой России» Лилия Гумерова ратует за «дистанционку», говоря о том, что в «нестандартных условиях… дистанционное обучение — единственная возможность обеспечить непрерывность образования в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Найти информацию об отношении к ЕГЭ и дистанционному образованию партий «Коммунисты России», «Новые люди», «Партия Роста», «Партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Партия прямой демократии» не удалось.