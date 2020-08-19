Обновлены данные о заболевших коронавирусом в рязанских деревнях и селах

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6855 человека.

В среду, 19 августа, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6855 человека. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.