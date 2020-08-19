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Обновлены данные о заболевших коронавирусом в рязанских деревнях и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6855 человека.

В среду, 19 августа, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6855 человека. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

  • Рязани — 3527 случаев;
  • Рязанском районе — 314;
  • Ряжске — 201;
  • Рыбном — 178;
  • Касимове — 177;
  • Сасове — 162;
  • Скопине — 156;
  • Новомичуринске — 142;
  • Шиловском районе — 133;
  • Клепиковском районе — 123;
  • Скопинском районе- 118;
  • Касимовском районе — 114;
  • Михайловском районе -108;
  • Рыбновском районе — 105;
  • Михайлове — 79;
  • Шилове — 79;
  • Александро-Невском — 70;
  • Сараевском районе — 56;
  • Пронском районе — 48;
  • Кораблине — 48;
  • Сасовском районе — 45;
  • Сапожке — 44.
  • Захаровском районе — 40;
  • Старожилове — 40;
  • Пронске — 39;
  • Шацке — 36;
  • Ряжском районе — 36;
  • Старожиловском районе — 35;
  • Спасске-Рязанском — 34;
  • Милославском районе — 33;
  • Спас-Клепиках — 29;
  • Кораблинском районе — 28;
  • Милославском — 27;
  • Ермишинском районе — 25;
  • Захарове — 23;
  • Ермиши — 20;
  • Путятине — 19;
  • Ухолове — 19;
  • Кадоме — 13.
  • Сапожковском районе — 12;
  • Ухоловском районе — 10;
  • Путятинском районе — 9;
  • Пителинском районе — 7;
  • Кадомском районе — 5;
  • Пителине-3.