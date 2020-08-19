Николай Любимов обсудил сотрудничество с гендиректором Российского экспортного центра

Генедиректор Российского экспортного центра поблагодарила губернатора за приглашение на форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

В среду, 19 августа, Николай Любимов обсудил перспективы сотрудничества с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она посетила регион в рамках делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области». На встрече Николай Любимов и Вероника Никишина обсудили перспективы взаимодействия РЭЦ и Рязанской области по наращиванию экспортного потенциала региона. Генедиректор Российского экспортного центра поблагодарила губернатора за приглашение на форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Она отметила, что команда РЭЦ поучаствует в мероприятиях на форуме. По словам Вероники Никишиной, РЭЦ разработал региональный экспортный стандарт, который является одной из важнейших составляющих нацпроекта. Также она подчеркнула, что Рязанская область стала одним из первых регионов, где в пилотном режиме внедрили основные идеи стандарта. Так, с 2017 года в регионе действует рязанский центр экспорта. Он оказывает широкий спектр услуг для малых, средних компаний, а также для крупного бизнеса. Кроме того, Николай Любимов отметил, что правительство Рязанской области уделяет большое внимание росту внешнеэкономической активности предприятий и развитию экспорта производимой в регионе продукции в целом. «Мы понимаем, что задача, обозначенная Владимиром Путиным, нацелена на развитие промышленности внутри страны. В прошлом году нам удалось выйти на показатели по экспорту, превышающие аналогичные значения 2018 года практически в три раза. Эти успехи стали возможны, в том числе, при активной поддержке Российского экспортного центра», — подчеркнул глава региона. Вероника Никишина проинформировала, что в настоящее время РЭЦ активно работает над запуском специализированной системы «Одно окно». «К этой Единой системе продвижения экспорта будут подключены территориальные управления РЭЦ, торговые представительства России за рубежом и центры поддержки экспорта в регионах, в том числе и Рязанский Центр экспорта»", — сообщила она.