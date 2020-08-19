Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 19
19°
Чт, 20
19°
Пт, 21
20°
ЦБ USD 73.24 -0.19 20/08
ЦБ EUR 87.4 0.06 20/08
Нал. USD 73.00 / 73.95 13:18
Нал. EUR 87.05 / 87.79 13:18
Новости
Коронавирус
Публикации
С 1 сентября новые правила — как изменится обучение для студентов в 20...
Из-за пандемии для студентов введут ряд нововведений.
2 часа назад
386
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
17 августа 2020 18:12
3 215
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
15 августа 16:58
6 632
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
14 августа 12:53
8 807
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Налетчик из Воронежа напал на два рязанских офиса микрозаймов
Злоумышленника задержали, когда он пытался выехал из региона на машине приятеля.

Налетчик из Воронежа напал на два рязанских офиса микрозаймов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В августе 29-летний мужчина в маске заходил в организации в Ряжске и Скопине и, угрожая ножом, забирал у администраторов деньги. В первом случае его добычей стали более 30 тысяч рублей, во втором — более четырех с половиной.

Злоумышленника задержали, когда он пытался выехал из региона на машине приятеля.

Как выяснилось, в Рязанскую область воронежец приехал к знакомому по исправительной колонии. Когда закончились деньги, мужчина решил совершить преступление.

Отмечается, что он планировал напасть на офис микрозаймов в Пронске, но увидел дежуривший наряд полиции отказался от замысла.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой»). Ему грозит до десяти от тюрьмы