Налетчик из Воронежа напал на два рязанских офиса микрозаймов

Злоумышленника задержали, когда он пытался выехал из региона на машине приятеля.

Налетчик из Воронежа напал на два рязанских офиса микрозаймов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В августе 29-летний мужчина в маске заходил в организации в Ряжске и Скопине и, угрожая ножом, забирал у администраторов деньги. В первом случае его добычей стали более 30 тысяч рублей, во втором — более четырех с половиной.

Злоумышленника задержали, когда он пытался выехал из региона на машине приятеля.

Как выяснилось, в Рязанскую область воронежец приехал к знакомому по исправительной колонии. Когда закончились деньги, мужчина решил совершить преступление.

Отмечается, что он планировал напасть на офис микрозаймов в Пронске, но увидел дежуривший наряд полиции отказался от замысла.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой»). Ему грозит до десяти от тюрьмы