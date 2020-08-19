Налетчик из Воронежа напал на два рязанских офиса микрозаймов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В августе 29-летний мужчина в маске заходил в организации в Ряжске и Скопине и, угрожая ножом, забирал у администраторов деньги. В первом случае его добычей стали более 30 тысяч рублей, во втором — более четырех с половиной.
Злоумышленника задержали, когда он пытался выехал из региона на машине приятеля.
Как выяснилось, в Рязанскую область воронежец приехал к знакомому по исправительной колонии. Когда закончились деньги, мужчина решил совершить преступление.
Отмечается, что он планировал напасть на офис микрозаймов в Пронске, но увидел дежуривший наряд полиции отказался от замысла.
На мужчину завели дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой»). Ему грозит до десяти от тюрьмы