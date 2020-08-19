Любимов открыл форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Глава региона рассказал о целях и достижениях в сфере экспорта.

В среду, 19 августа, губернатор Николай Любимов открыл деловой форум «Дни международного бизнеса Рязанской области».

Глава региона рассказал о целях и достижениях в сфере экспорта. В прошлом году экспорт в области превысил импорт. К 2024 году объем экспорта планируется увеличить объем экспорта в 2,5 раза.

«Основной показатель эффективности нашей работы — это увеличение числа экспортоориентированных предприятий в регионе, рост объема экспорта ваших товаров и услуг, расширение географии поставок. Меры государственной поддержки бизнеса сейчас в стране беспрецедентные. Хочу надеяться, что шансом выйти на качественно новый уровень развития своего бизнеса за счет экспорта и мер господдержки решат воспользоваться те, кто еще медлит. Чтобы оставаться на месте — надо очень быстро идти, а чтобы продвигаться вперед — надо быстро бежать. Сама жизнь учит нас этому, — отметил Любимов».

На форуме Любимов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, который присутствовал в онлайн-формате, подписали соглашение о сотрудничестве между рязанским правительством и Федеральным агентством по делам СНГ.

На мероприятии выступили также сенатор от Рязанской области Игорь Морозов и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. Она рассказала, что ее впечатлил подход к организации форума. Также Вероника Никишина выразила надежду на долгосрочное сотрудничество с рязанским регионом. По поводу состояния экспорта гендиректор РЭЦ сообщила, что по прогнозу мировых экспертов ситуация неутешительная. «Ожидается падение мировой торговли на 15%. Тем не менее, российский несырьевой неэнергетический экспорт за это полугодие, несмотря на пандемию, не упал, а продемонстрировал рост, — добавила Никишина».