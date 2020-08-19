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Клиенты «Росгосстрах Жизнь» смогли заработать на кибербезопасности и идее глобальной защищенности до 18% годовых
Клиент получает доход по полису.

«Росгосстрах Жизнь» выплатит инвестиционный доход стратегии ИСЖ «Глобальная безопасность». Начисленный доход получат 143 владельцев полисов, дата окончания по которым пришлась на 3-7 августа 2020 года. Инвестдоход составит от 7% до 18% годовых.

«Глобальная безопасность» — стратегия инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которая базируется на Global Security Index. В этот индекс входит по 10 наименее волатильных акций из трех суботраслей, от медицинского оборудования и биотеха до охранных систем и обработки данных.

Клиент получает доход по полису, если на дату окончания срока действия договора стратегия была в плюсе по отношению к ее значению на начало инвестиционного периода.

«Во время коронакризиса вопрос безопасности — и в особенности кибербезопасности и защиты — оказался одним из самых острых. У компаний, бумаги которых входят в стратегию „Глобальная безопасность“, заметно увеличился потенциал роста, поскольку многие крупные корпорации планируют встроить удаленную работу в свою корпоративную культуру, а, следовательно, требования к безопасности будут еще выше», — сообщил Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».