Калужанин пытался угнать машину с автомойки

Двери автомобиля были не заперты, поэтому мужчина пробрался внутрь.

В Калуге 29-летний молодой человек пытался угнать чужой автомобиль «ГАЗ» с автомойки самообслуживания. Об этом сообщили в областном УМВД.

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что мужчина пытался завести машину с помощью ключей, которые были оставлены в салоне. Двери автомобиля были не заперты, поэтому мужчина пробрался внутрь.

Документы на машину у него отсутствовали.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».