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Эксперт рассказал, какие приложения надо убрать, чтобы смартфон стал работать быстрее
Гриценко посоветовал пользоваться «облегченными» версиями некоторых приложений.

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм», какие приложения надо убрать, чтобы смартфон стал работать быстрее. По его словам, «тяжелыми» считаются приложения Facebook и YouTube.

Гриценко посоветовал пользоваться «облегченными» версиями этих приложений — Facebook lite, Google Maps Go.

«Можно пользоваться легкой мобильной версией сайта или сервиса в веб-браузере и совсем отказаться от отдельного приложения, если оно тормозит», — добавил специалист.