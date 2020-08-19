Эксперт рассказал, какие приложения надо убрать, чтобы смартфон стал работать быстрее

Гриценко посоветовал пользоваться «облегченными» версиями некоторых приложений.

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству « Прайм », какие приложения надо убрать, чтобы смартфон стал работать быстрее. По его словам, «тяжелыми» считаются приложения Facebook и YouTube.

Гриценко посоветовал пользоваться «облегченными» версиями этих приложений — Facebook lite, Google Maps Go.

«Можно пользоваться легкой мобильной версией сайта или сервиса в веб-браузере и совсем отказаться от отдельного приложения, если оно тормозит», — добавил специалист.