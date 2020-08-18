Видео: в Рыбном ребенок чуть не попал под колеса автомобиля

Водитель успел затормозить перед выбежавшей на дорогу девочкой.

В Рыбном ребенок чуть не попал под колеса автомобиля. Ролик опубликован «ВКонтакте» во вторник, 18 августа.

Девочка выбежала на дорогу перед машиной. Водитель рассказал, что успел затормозить.

«Родители данного ребенка, я чудом не отправил вашу дочь в инвалидное кресло! Хорошо, что ехал с маленькой скоростью, примерно 50 км.ч., и успел среагировать и затормозить», — написал автор ролика.