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В Ряжске поймали 19-летнего водителя без «прав»
Молодого человека не впервые привлекли к ответственности за это нарушение.

В Ряжске составили протоколы на 19-летнего местного жителя за нарушения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время патрулирования города полиция остановила «семерку» с пленкой на переднеих боковых стеклах. За рулем машины был 19-летний местный житель.

Выяснилось, что у водителя нет «прав». Также автоинспекторы узнали, что молодого человека уже два раза привлекали к ответственности за это нарушение и у него есть два штрафа по 5 тысяч рублей.

Водителю вынесли постановление за тонировку стекло и составили протокол за управление транспортным средством без «прав».

Автомобиль доставили на спецстоянку.

На следующий день молодого человека заметили на «пятерке» на улице Энгельса в Ряжске. Он двигался, «виляя по дороге», а у его машины была разбита задняя левая фара. Автомобиль остановили и проверили.

На молодого человека повторно составили протокол за управление транспортным средством без «прав», машину отвезли на стоянку.

Водитель рассказал, что у него еще три автомобиля, их он покупает в пункте металлолома.

Теперь молодому человеку грозят крупные штрафы.