В Рязанской области сняли ограничения на количество посетителей в библиотеках и музеях

Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали во вторник, 18 августа.

В Рязанской области сняли ограничения на количество посетителей в библиотеках. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали во вторник, 18 августа.

Ранее на каждого человека в помещении должно было выделяться не менее 10 метров, теперь ограничений по количеству посетителей нет.

Аналогичные ограничения снимаются с музеев, при этом максимальное число людей в экскурсионных группах не должно превышать 20.

При этом соблюдение масочного режима и социальной дистанции остается обязательным.