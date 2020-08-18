В рязанских вузах заканчивается прием документов от абитуриентов
Первая волна зачисления по всей стране пройдет 24 августа.
Во вторник, 18 августа, в рязанских вузах последний день принимают документов от абитуриентов. Об этом сообщила ГТРК «
Секретари принимают документы в электронном виде.
Зачисление в вузы зависит от результатов ЕГЭ, также есть такие рязанцы, которые проходили внутренние испытания. Списки поступивших опубликуют в среду, 19 августа.
Как отметил ответственный секретарь приемной комиссии РГУ им. С.А. Есенина Дмитрий Перехватов, первая волна зачисления по всей стране пройдет 24 августа.