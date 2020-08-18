В рязанских вузах заканчивается прием документов от абитуриентов

Первая волна зачисления по всей стране пройдет 24 августа.

Во вторник, 18 августа, в рязанских вузах последний день принимают документов от абитуриентов. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Секретари принимают документы в электронном виде.

Зачисление в вузы зависит от результатов ЕГЭ, также есть такие рязанцы, которые проходили внутренние испытания. Списки поступивших опубликуют в среду, 19 августа.

Как отметил ответственный секретарь приемной комиссии РГУ им. С.А. Есенина Дмитрий Перехватов, первая волна зачисления по всей стране пройдет 24 августа.