В Рязани на две недели массово отключат горячую воду
Воды не будет с 19 по 31 августа.
В Рязани на две недели массово отключат горячую воду,
Воды не будет с 19 по 31 августа по следующим адресам:
- улица Есенина, дом № 17 (больница №4), дом № 21, дом № 22, дом №36, дом № 38;
- проезд Щедрина, дом № 14 (школа №8);
- улица Вознесенская, дом № 9, дом № 10, дом № 11, дом № 13, дом № 15, дом № 20, дом № 22;
- проезд Грибоедова, дом № 5;
- улица Грибоедова, дом № 3, дом № 5, дом № 7, дом № 9, дом № 11/8, дом № 20, дом № 24/5, дом № 26/6, дом № 40, дом № 42;
- улица Затинная, дом № 5, дом № 7, дом № 9, дом № 11;
- улица Либкнехта, дом № 7;
- улица Подгорная, дом № 5, дом № 10, дом № 15, дом № 15б, дом №17, дом № 21, дом № 32;
- улицаСвободы, дом №17, дом №26, дом № 35;
- улица Скоморошинская, дом № 15 корпус 1, дом №15 корпус 2, дом № 21;
- улица Фирсова, дом № 20, дом № 23;
- улица Фурманова, дом № 2/4, дом № 54б.
С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2020/2021 годов можно познакомиться