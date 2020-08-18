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В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года
Курение которых существенно повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишут «Известия».

Общественник подчеркнул, что такое предложение возникло «из-за повышение риска распространения COVID-19».

Он также просит запретить продажу кальянов в кафе и ресторанах до 31 октября