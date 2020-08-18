В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года
Курение которых существенно повышает риск распространения инфекционных заболеваний.
В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев,
Общественник подчеркнул, что такое предложение возникло «из-за повышение риска распространения COVID-19».
Он также просит запретить продажу кальянов в кафе и ресторанах до 31 октября