В ГИБДД прокомментировали штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

Информация о штрафах появилась в некоторых СМИ.

В Госавтоинспекции опровергли информацию о том, что за багажник на крыше автомобиля, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут брать штрафы. Об этом передает ТАСС .

Ранее информация о штрафах появилась в некоторых СМИ. Авторы публикаций сообщали, что все дополнительное оборудование придется согласовывать с Госавтоинспекцией согласно новым поправкам в Техрегламент. В ГИБДД отметили, что последние поправки об этом вносились в 2018 году и не касались изменений в конструкции автомобилей.

В Госавтоинспекции добавили, что никаких согласований с не потребуется, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование.

В ГИБДД посоветовали перед установкой оборудования ознакомиться с Техрегламентом и удостовериться, что на автомобиле есть место для установки багажника и есть возможность установить дополнительные фары.