Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 18
21°
Ср, 19
19°
Чт, 20
19°
ЦБ USD 72.97 -0.25 18/08
ЦБ EUR 86.47 0.06 18/08
Нал. USD 73.10 / 74.10 08:25
Нал. EUR 86.90 / 88.05 08:25
Новости
Коронавирус
Публикации
Новые условия военной ипотеки: в компании «Мармакс» ответили на самые...
Более подробную информацию можно узнать на сайте компан...
Вчера 18:12
1 327
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
15 августа 16:58
4 768
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
14 августа 12:53
6 917
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
11 006
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей.

Решение о новых августовских выплатах семьям с детьми до 16 лет будет приниматься в зависимости от ряда факторов, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, передает РИА Новости.

Окончательное решение останется за Минфином, поскольку бюджет не предусматривает такие выплаты. Кроме того, они не предусмотрены поправками, внесенными из-за коронавируса, которые учитывали только предыдущие две.

«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали», — отметил Рязанский.

По его словам, в Правительстве могут обсудить возможность новой помощи семьям после возвращения Премьер-министра Михаила Мишустина из рабочей поездки по Дальнему Востоку.

Отмечается, что июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей.