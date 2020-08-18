Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей.

Решение о новых августовских выплатах семьям с детьми до 16 лет будет приниматься в зависимости от ряда факторов, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, передает РИА Новости.

Окончательное решение останется за Минфином, поскольку бюджет не предусматривает такие выплаты. Кроме того, они не предусмотрены поправками, внесенными из-за коронавируса, которые учитывали только предыдущие две.

«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали», — отметил Рязанский.

По его словам, в Правительстве могут обсудить возможность новой помощи семьям после возвращения Премьер-министра Михаила Мишустина из рабочей поездки по Дальнему Востоку.

Отмечается, что июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей.