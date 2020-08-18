Сорокина проверила благоустройство двора на улице Великанова

Мер отметила, что ремонт двора идет в плановом порядке.

Во вторник, 18 августа, мэр Рязани Елена Сорокина проверила благоустройство двора у домов № 8 и № 8 корпус 1 на улице Великанова, сообщил сайт горадминистрации.

«Ремонт двора идет в плановом порядке. В настоящее время здесь защебенили дорогу и устанавливают бордюрный камень, асфальтируют тротуар и подходы к дому, обустраивают парковку», — рассказала Сорокина.

Также мэр отметила, что с ремонтом междворового проезда «дела обстоят плохо».

«Мы расторгаем договор с подрядчиком и будем решать вопрос о завершении ремонта в кратчайшие сроки силами уже другой организации», — подчеркнула Сорокина.