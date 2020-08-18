Санавиация доставила в Рязань больного в тяжелом состоянии

Больного доставили из Сараев.

В понедельник, 17 августа, в Рязань из Сараев доставили больного в тяжелом состоянии. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Больной поступил в больницу 16 августа. Его состояние не улучшалось.

«В экстренном порядке требовалась специализированная помощь в условиях реанимационного отделения областной больницы. Поэтому и возникла необходимость в вызове санавиации», — рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Гончаров.