Санавиация доставила в Рязань больного в тяжелом состоянии
Больного доставили из Сараев.
В понедельник, 17 августа, в Рязань из Сараев доставили больного в тяжелом состоянии. Об этом пишет ИД «
Больной поступил в больницу 16 августа. Его состояние не улучшалось.
«В экстренном порядке требовалась специализированная помощь в условиях реанимационного отделения областной больницы. Поэтому и возникла необходимость в вызове санавиации», — рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Гончаров.