С начала года сотрудники «Рязаньэнерго» обнаружили 18 сайтов с устройствами для занижения показателей счетчиков

В «Рязаньэнерго» предупредили, что наказание за использование таких счетчиков и вмешательство в работу приборов учета для занижения показаний несут потребители.

Сотрудники блока безопасности «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ведут активную деятельность по пресечению случаев хищения энергоресурсов, регулярно проводят рейды по выявлению безучетного и бездоговорного энергопотребления во всех районах области.

Одной из эффективных форм противодействия противоправным действиям является системный мониторинг информационного пространства. Результатом этой работы стал факт выявления с начала 2020 года 18 интернет-ресурсов, на которых размещены сведения о принципах действия и предложения о продаже приборов и приспособлений для занижения и искажения показаний счетчиков.

По данным фактам сотрудники блока безопасности Рязаньэнерго подготовили и направили в прокуратуру заявления о признании этой информации запрещенной к распространению в РФ. Для ограничения доступа к ней надзорные органы заблокировали в интернете все сайты, способствующие совершению незаконных действий.

Информация, размещаемая на подобных сайтах, провоцирует потребителей к совершению противоправных действий. Приобретая и используя товары для искажения показаний счетчиков, потребители несанкционированно вмешиваются в их работу, нарушая порядок учета электроэнергии. Напомним, что нарушители могут быть привлечены как к уголовной (ст. 165 УК РФ), так и к административной (ст. 7.19 КоАП РФ) ответственности с выплатой штрафа.

Сотрудники блока безопасности Рязаньэнерго продолжат системную работу по выявлению недобросовестных потребителей, мониторингу интернет-сайтов и реализации мер для блокировки сайтов в сотрудничестве с прокуратурой.