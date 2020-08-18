Рязанские спортсмены завоевали медали на Кубке президента и чемпионате России по гребле

Рязанские спортсмены завоевали 11 золотых, 11 серебряных и пять бронзовых медалей.

Рязанские спортсмены завоевали 11 золотых, 11 серебряных и пять бронзовых медалей на Кубке президента России и чемпионате России по гребле по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в региональном минспорте.

В соревнованиях «Кубок президента Российской Федерации» и в чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ поучаствовали более 300 спортсменов из 30 регионов России. Они прошли с 10 по 16 августа на гребном канале «Крылатское» в Москве.

На Кубке президента рязанские спортсмены завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали:

Евгений Луканцов занял 1-е место в гонке на байдарках: К-1 200 м в заезде К-4 200 м микс — 2-е место. Олег Гусев в гонках на байдарках завоевал четыре серебряные медали в заездах: К-4 200 м микс, К-2 1000м, К-4 1000м, К-4 500 м. Роман Ерлинеков в заезде С-1 3000м занял 3 место. Артем Кононюк на дистанции К-1 200м занял 3 место. Иван Штиль в гонках на каноэ стал обладателем трех золотых медалей в заездах: С-1 200м, С-4 500м и С-2 200м микс. Анастасия Долгова в заездах на байдарках: К-1 200м, К-2 200м и К-2 500м завоевала три серебряные медали. Артем Воронков в заезде КL-3 200м занял 1 место. Никита Козеев на дистанции К-4 200 м микс стал бронзовым призером соревнований. На чемпионате России рязанские спортсмены завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали: Евгений Луканцов стал первым на дистанции К-1 200м. Олег Гусев стал вторым на дистанции К-1 200 м и третьим в заезде К-2 500 м. Роман Ерлиненков в заезде С-1 50000 м завоевал 1 место. Иван Штиль стал обладателем двух золотых медалей в заездах С-1 200 м, С-2 200 м и серебряным призером на дистанции С-2 500м. Анастасия Долгова на дистанции К-2 200м заняла 1 место, на дистанции К-2 500м 2 место. Артем Воронков стал первым на дистанции КL-3 200 м. Тренируют спортсменов заслуженные тренера России Владимир Тебенихин, Наталья Тебенихина и Маргартира Тебенихина. Иван Штиль тренируется под руководством Владимира Клинова и заслуженного тренера России Елены. Ивановой.

Помимо заплывов на байдарках и каноэ также состоялись старты гребцов-паралимпийцев, заплывы на лодках «Дракон», командные игры с мячом на каяках (кануполо), выступления спортсменов каноэ-фристайла и старты юных спортсменов.

В минспорте отметили, что для рязанских спортсменов старт на соревнованиях стал показательным, это результат их индивидуальных тренировок в период самоизоляции и подготовительных тренировок.