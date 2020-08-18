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Рязанцы смогут увидеть заключительный полет фестиваля «Небо России»
Желающих увидеть полеты пригласили на парковку ТРЦ «Круиз».

Во вторник, 18 августа, пройдет заключительный полет фестиваля «Небо России». Об этом сообщили организаторы «ВКонтакте».

Рязанцам рассказали, что они смогут увидеть старт тепловых аэростатов.

«Если вы хотите понаблюдать за стартом тепловых аэростатов, ждем вас на парковке ТРЦ „Круиз“ в 17:30 справа от ресторана „Макдональдс“ (ориентир — палатка „Фейерверки“). Приезжайте на своем автомобиле, и после определения точки старта, следуйте за колонной воздухоплавателей», — говорится в сообщении.