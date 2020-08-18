Рязанцы могут сдать все анализы на COVID-19 в одном месте

Жителям Рязанской области доступен полный арсенал анализов для выявления коронавирусной инфекции: мазок на COVID-19 и кровь из вены для анализов на антитела IgM и IgG можно сдать в отделениях Лаборатории «Гемотест».
ПЦР-исследование — основной метод, который Минздрав РФ рекомендует для выявления инфекции (или подтверждения ее отсутствия). Для такого анализа медсестра берёт мазок из ротоглотки, а в лаборатории в нем ищут генетический материал самого вируса — его РНК.
Тесты на иммуноглобулины, или антитела помогают уточнить стадию инфекции или узнать, что человек уже ее перенес. Это особые белки, которые организм вырабатывает в ответ на встречу с чужеродными агентами, в том числе вирусами и бактериями.
При большинстве других инфекций сначала вырабатываются антитела класса IgM — они помогают бороться с инфекцией (а значит, говорят о том, что человек заражён прямо сейчас), а позже — антитела класса IgG, благодаря которым организм «запоминает» врага на случай новой встречи. При коронавирусной инфекции наблюдается особенность — антитела обоих классов, IgM и IgG, нередко обнаруживаются в крови заражённых людей почти одновременно, причем IgG могут начать выявляться даже раньше.
Из-за непредсказуемости коронавируса отдельные анализы при COVID-19 менее информативны, чем комплексная диагностика: с помощью трех исследований можно выявить инфекцию на любой стадии и проверить, опасен ли человек для окружающих прямо сейчас. Результаты анализов на антитела IgM и IgG предоставляются в полуколичественном формате: на бланке результатов будет указан «коэффициент позитивности», по которому можно понять, идет ли инфекция на спад или продолжает развиваться.
Стоимость анализа на антитела любого класса — 900 рублей, его результаты будут готовы в течение двух дней. ПЦР-исследование стоит 1300 рублей, срок его выполнения — три дня. Взятие биоматериала в обоих случаях оплачивается отдельно.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Адреса и графики работы лабораторных отделений «Гемотест»
Антитела IgM и IgG
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Рязань, Первомайский просп., д. 37, пн-сб 07.30-14.00, вс — выходной
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Касимов, ул. Карла Маркса, д. 2а, пн-сб 07.00-14.00, вс — выходной
ПЦР-тест, антитела IgM и IgG
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Рязань, Народный б-р, д. 9, пн-сб 07.00-11.00 — любой биоматериал, пн-сб 11.30-14.00 — только мазок для анализа на COVID-19, вс — выходной
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Рязань, ул. Дзержинского, д. 73, пн-сб 07.00-11.00 — любой биоматериал, пн-сб 11.30-14.00 — только мазок для анализа на COVID-19, вс — выходной
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Рязань, ул. Новоселов, д. 51, пн-сб 07.30-10.30 — любой биоматериал, пн-сб 11.00-14.30 — только мазок для анализа на COVID-19, вс — выходной
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Рязань, ул. Пирогова, д. 8, пн-сб 07.00-10.30 — любой биоматериал, пн-сб 11.00-14.30 — только мазок для анализа на COVID-19, вс — выходной