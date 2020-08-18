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Росгвардейцы проверят рязанские школы
Росгвардейцы уже проверили более 600 школ.

Росгвардейцы проверят рязанские школы. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Во время проверок росгвардейцы уделяют особое внимание:

  • антитеррористической защищенности объектов: наличие тревожной кнопки;
  • наличие и исправность охранных сигнализаций, внутренних и внешних систем видеонаблюдения;
  • а также проводится инструктаж с работниками частных охранных организаций

В Рязанской области под защитой вневедомственной охраны находится свыше 700 школ.

Росгвардейцы уже проверили более 600 школ.