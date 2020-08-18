Росгвардейцы проверят рязанские школы
Росгвардейцы уже проверили более 600 школ.
Росгвардейцы проверят рязанские школы. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Во время проверок росгвардейцы уделяют особое внимание:
- антитеррористической защищенности объектов: наличие тревожной кнопки;
- наличие и исправность охранных сигнализаций, внутренних и внешних систем видеонаблюдения;
- а также проводится инструктаж с работниками частных охранных организаций
В Рязанской области под защитой вневедомственной охраны находится свыше 700 школ.
Росгвардейцы уже проверили более 600 школ.