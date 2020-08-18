Потерпевшие по делу Ефремова заявили иск к актеру на один рубль

Адвокат семьи погибшего рязанца Александр Добровинский зачитал в суде текст иска.

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова — вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП рязанца Сергея Захарова — заявили к нему иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Об этом передает ТАСС .

Адвокат семьи погибшего рязанца Александр Добровинский зачитал в суде текст иска.

«Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая», — говорится в документе.

В иске добавили, что Ефремов «опорочил себя», заявив после ДТП, что у него много денег.

«Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль», — зачитал текст иска Добровинский.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в центре Москвы врезался в грузовик, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице после аварии.

Артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.