Полиция нашла водителя, который проехал по улице Почтовой на «Порше»

Его ждет административная ответственность.

Полиция нашла водителя, который проехал по улице Почтовой на Porsche. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Выяснилось, что инцидент произошел 14 августа примерно в 23:00 на улице Почтовой. По пешеходной зоне проехал 27-летний рязанец на Porsche Panamera.

Водителя привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в 2 тысячи рублей.

Ранее появилось видео, как машина проехала по Почтовой.