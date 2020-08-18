Под Рязанью неизвестные обокрали машину грибников

Из машины украли паспорт, кошелек с картами, видеорегистратор.

Под Рязанью неизвестные обокрали машину грибников. Об этом РЗН. инфо сообщила пострадавшая.

Инцидент произошел в понедельник, около 18 часов, между Полково и Заборьем. По словам потерпевшей, из машины украли паспорт, кошелек с картами, видеорегистратор.

Рязанка рассказала, что из машины все пропало за полчаса.