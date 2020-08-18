Под Рязанью неизвестные обокрали машину грибников
Из машины украли паспорт, кошелек с картами, видеорегистратор.
Под Рязанью неизвестные обокрали машину грибников. Об этом РЗН. инфо сообщила пострадавшая.
Инцидент произошел в понедельник, около 18 часов, между Полково и Заборьем. По словам потерпевшей, из машины украли паспорт, кошелек с картами, видеорегистратор.
Рязанка рассказала, что из машины все пропало за полчаса.
Потерпевшие ищут документы на имя Конышева А.А. Всех, у кого есть информация, попросили обращаться по телефону