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Под Рязанью неизвестные обокрали машину грибников
Из машины украли паспорт, кошелек с картами, видеорегистратор.

Под Рязанью неизвестные обокрали машину грибников. Об этом РЗН. инфо сообщила пострадавшая.

Инцидент произошел в понедельник, около 18 часов, между Полково и Заборьем. По словам потерпевшей, из машины украли паспорт, кошелек с картами, видеорегистратор.

Рязанка рассказала, что из машины все пропало за полчаса.

Потерпевшие ищут документы на имя Конышева А.А. Всех, у кого есть информация, попросили обращаться по телефону +7 (915) 624-59-39.