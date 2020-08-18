Пьяный рязанец едва не разрезал собутыльницу
Ему грозит до двух лет.
Пьяный рязанец едва не разрезал собутыльницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратилась жительница села 1-ые Марчуки Ряжского района. Она сообщила, что ее пригрозил зарезать знакомый.
ВЫяснилось, что накануне 42-летний местный житель пришел в гости к своей подруге. Они выпивали. После мужчина собрался идти домой, но попросил хозяйку «налить ему еще пару стаканов».
Женщина объяснила приятелю, что застолье окончено, а спиртное дома она не держит. Тогда мужчина взял кухонный нож и и пригрозил зарезать собутыльницу.
В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет.