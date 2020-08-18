Пьяный рязанец едва не разрезал собутыльницу

Ему грозит до двух лет.

Пьяный рязанец едва не разрезал собутыльницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась жительница села 1-ые Марчуки Ряжского района. Она сообщила, что ее пригрозил зарезать знакомый.

ВЫяснилось, что накануне 42-летний местный житель пришел в гости к своей подруге. Они выпивали. После мужчина собрался идти домой, но попросил хозяйку «налить ему еще пару стаканов».

Женщина объяснила приятелю, что застолье окончено, а спиртное дома она не держит. Тогда мужчина взял кухонный нож и и пригрозил зарезать собутыльницу.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет.