Обновлены данные о заболевших коронавирусом в рязанских селах и деревнях

В Рязанской области зарегистрировано 6827 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 во вторник, 18 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6827 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

3511 — Рязань;

313 — Рязанский район;

201 — Ряжск;

178 — Рыбное;

177 — Касимов;

161 — Сасово;

154 — Скопин;

142 — Новомичуринск;

133 — Шиловский район;

123 — Клепиковский район;

118 — Скопинский район;

114 — Касимовский район;

108 — Михайловский район;

103 — Рыбновский район;

93 — Спасский район;

79 — Михайлов;

79 — Шилово;

70 — Александро-Невский;

56 — Сараевский район;

51 — Александро-Невский район;

48 — Кораблино;

48 — Пронский район;

45 — Сасовский район;

45 — Шацкий район;

44 — Сапожок;

40 — Захаровский район;

40 — Пронск;

40 — Старожилово;

36 — Шацк;

35 — Ряжский район;

35 — Старожиловский район;

34 — Спасск-Рязанский;

33 — Милославский район;

31 — Сараи;

30 — Чучково;

30 — Чучковский район;

27 — Милославское;

25 — Ермишинский район;

23 — Захарово;

20 — Ермишь;

19 — Путятино;

19 — Ухолово;

13 — Кадом;

12 — Сапожковский район;

10 — Ухоловский район;

9 — Путятинский район;

7 — Пителинский район;

5 — Кадомский район;

3 — Пителино.