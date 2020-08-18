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Обновлены данные о заболевших коронавирусом в рязанских селах и деревнях
В Рязанской области зарегистрировано 6827 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 во вторник, 18 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6827 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

  • 3511 — Рязань;
  • 313 — Рязанский район;
  • 201 — Ряжск;
  • 178 — Рыбное;
  • 177 — Касимов;
  • 161 — Сасово;
  • 154 — Скопин;
  • 142 — Новомичуринск;
  • 133 — Шиловский район;
  • 123 — Клепиковский район;
  • 118 — Скопинский район;
  • 114 — Касимовский район;
  • 108 — Михайловский район;
  • 103 — Рыбновский район;
  • 93 — Спасский район;
  • 79 — Михайлов;
  • 79 — Шилово;
  • 70 — Александро-Невский;
  • 56 — Сараевский район;
  • 51 — Александро-Невский район;
  • 48 — Кораблино;
  • 48 — Пронский район;
  • 45 — Сасовский район;
  • 45 — Шацкий район;
  • 44 — Сапожок;
  • 40 — Захаровский район;
  • 40 — Пронск;
  • 40 — Старожилово;
  • 36 — Шацк;
  • 35 — Ряжский район;
  • 35 — Старожиловский район;
  • 34 — Спасск-Рязанский;
  • 33 — Милославский район;
  • 31 — Сараи;
  • 30 — Чучково;
  • 30 — Чучковский район;
  • 27 — Милославское;
  • 25 — Ермишинский район;
  • 23 — Захарово;
  • 20 — Ермишь;
  • 19 — Путятино;
  • 19 — Ухолово;
  • 13 — Кадом;
  • 12 — Сапожковский район;
  • 10 — Ухоловский район;
  • 9 — Путятинский район;
  • 7 — Пителинский район;
  • 5 — Кадомский район;
  • 3 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть здесь.