На суде рассказали от чего погиб рязанец Сергей Захаров, в машину которого врезался Ефремов

По словам эксперта, у рязанца был травматический шок и болевой, он сломал оба бедра.

На суде по делу Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве, эксперт бюро судмедэкспертизы Светлана Ромодановская рассказала о травмах рязанца Сергея Захарова, погибшего после аварии. Об этом сообщил Life .

По словам эксперта, у рязанца был травматический шок и болевой, он сломал оба бедра.

«Кости стопы, голени и бедер были сломлены и раздроблены, сосуды мелкие были повреждены. Эти мелкие костные фрагменты с жиром, жировая эмболия сосудов у него возникла. Они были закупорены. Это все, конечно, усугубило», — рассказала эксперт.

Она добавила, что Захаров был пристегнут, о чем говорят отсутствие катапультирования, отсутствие лицевых, черепно-мозговых травм и разрыва аорты и кровоподтек на ключице слева от ремня безопасности.

По ее словам, в крови погибшего следов алкоголя не нашли.

Напомним, 8 июня Ефремов в центре Москвы на Grand Cherokee врезался в грузовик, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров. Он погиб в больнице.