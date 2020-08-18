Любимову представили стратегию программы «Бережливый регион — 2023» на три года

К 2023 году планируется приобщить к бережливому производству все органы государственного и муниципального управления.

Во вторник, 18 августа, губернатор Николай Любимов встретился с зампредом правительства региона Романом Петряевым и директором АНО «Центр бережливого производства Рязанской области» Вячеславом Несиным. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На встрече обсудили вопросы внедрения «бережливого производства» в Рязанской области. Губернатору представили стратегию развертывания программы «Бережливый регион — 2023», рассчитанную на ближайшие три года. Руководитель АНО «Центр бережливого производства Рязанской области» Вячеслав Несин рассказал, что к 2023 году планируется приобщить к бережливому производству все органы государственного и муниципального управления, а также подведомственные учреждения.

«Уже разработана система рейтингования, чтобы было понимание, к чему идти и стремиться. В настоящее время в пилотных министерствах поводится тестирование с целью дальнейшего тиражирования успешных практик. Кроме того, пересматриваются критерии оценки деятельности согласно национальным проектам, чтобы обозначить определенный KPI», — сказал Вячеслав Несин.

На встрече также обсудили реализацию проекта «Бережливый муниципалитет». Для него ищут пилотную площадку. К внедрению бережливых технологий в муниципальных образованиях планируют приступить в 2021 году.

«Мы одними из первых начали эту работу. Получили хорошие, серьезные результаты, причем с привлечением минимальных ресурсов. Удалось оптимизировать рабочие процессы на предприятиях, в учреждениях соцсферы, органах власти, экономить бюджетные деньги, сделать жизнь людей лучше. Большую поддержку в этом направлении нам оказывают Росатом, правительство России, — сказал губернатор.- Важно, что в работу вовлекается и муниципалитеты. Они должны уметь пользоваться такими инструментами, прежде всего для того, чтобы грамотно и эффективно работать на удовлетворение запросов граждан».