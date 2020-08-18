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Иммунолог рассказал, когда можно повторно заразиться коронавирусом
Об этом рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, как часто люди заболевают коронавирусом во второй раз. По его словам, все зависит от того, сколько держится высокий уровень антител в организме, пишут «Известия».

Заразиться коронавирусной инфекцией повторно некоторые люди могут через 2-3 месяца после перенесенного заболевания. У них количество антител снижается очень быстро.

«Пока непонятно, с чем это связано, потому что у большего процента людей антитела держатся довольно длительное время», — рассказал Крючков.