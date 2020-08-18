Еще 26 рязанцев заболели коронавирусом

Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Во вторник, 18 августа, коронавирус зафиксировали еще у 26 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.

Всего число заболевших в регионе достигло 6 798. С начала пандемии выздоровели 6 033 человек, 38 скончались.

В России за сутки зарегистрировали 4 748 заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки выписали 6 527 человек. Выписано за весь период — 742 628.

За сутки скончались 132 человека, за весь период — 15 872.