Еще 26 рязанцев заболели коронавирусом
Об этом сообщили в федеральном оперштабе.
Во вторник, 18 августа, коронавирус зафиксировали еще у 26 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.
Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.
Всего число заболевших в регионе достигло 6 798. С начала пандемии выздоровели 6 033 человек, 38 скончались.
В России за сутки зарегистрировали 4 748 заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки выписали 6 527 человек. Выписано за весь период — 742 628.
За сутки скончались 132 человека, за весь период — 15 872.