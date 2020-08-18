Елена Сорокина поручила префектам ликвидировать несанкционированные свалки

Совещание мэр города провела во вторник, 18 августа.

Елена Сорокина поручила префектам ликвидировать несанкционированные свалки, сообщили на сайте мэрии.

На совещании, которое прошло во вторник, 18 августа, мэр города обсудила реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого ремонтируются дворовые территории и общественные пространства.

Сорокина отметила, что в настоящий момент работы ведутся на десяти дворах и девяти проездах, а также в Комсомольском парке, на участке Севастопольской алле, по улице Черновицкой от улицы Гоголя до школы №57, в детском городке по улице Новоселов в сквере Скобелева, в Верхнем городском парке.

На площадке у нового Дворца торжеств работы полностью завершены, на скейт-площадке в ЦПКиО подрядчик устраняет выявленные недочеты.

Также благоустройство дворов завершилось четырех из 14 объектах:

улица Фурманова, дом № 66, № 68;

улица Предзаводская, дом № 8;

ул. Татарская, дом № 56а;

ул. Быстрецкая, дом № 17.

Кроме того в городе продолжают убирать свалки.

«Префекты должны проводить ежедневный мониторинг своих территорий, выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки, контролировать соблюдение правил благоустройства города», — подчеркнула Елена Сорокина.