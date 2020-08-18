Елена Сорокина поручила префектам ликвидировать несанкционированные свалки,
На совещании, которое прошло во вторник, 18 августа, мэр города обсудила реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого ремонтируются дворовые территории и общественные пространства.
Сорокина отметила, что в настоящий момент работы ведутся на десяти дворах и девяти проездах, а также в Комсомольском парке, на участке Севастопольской алле, по улице Черновицкой от улицы Гоголя до школы №57, в детском городке по улице Новоселов в сквере Скобелева, в Верхнем городском парке.
На площадке у нового Дворца торжеств работы полностью завершены, на скейт-площадке в ЦПКиО подрядчик устраняет выявленные недочеты.
Также благоустройство дворов завершилось четырех из 14 объектах:
- улица Фурманова, дом № 66, № 68;
- улица Предзаводская, дом № 8;
- ул. Татарская, дом № 56а;
- ул. Быстрецкая, дом № 17.
Кроме того в городе продолжают убирать свалки.
«Префекты должны проводить ежедневный мониторинг своих территорий, выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки, контролировать соблюдение правил благоустройства города», — подчеркнула Елена Сорокина.