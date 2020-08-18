Дело против охранника бара «Свобода», избившего посетителя, передали в суд

Потерпевший получил тяжелую травму.

Прокурор Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение по уголовному дело в отношении 24-летнего рязанца, которого обвинили в избиении молодого человека около бара «Свобода». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемый избил молодого человека, в результате потерпевший получил тяжелую травму. Действия обвирняемого квалифицировали по части 1 статьти 111 УК РФ.

Уголовное дело направили в Советский районный суд.

Напомним, посетителя в баре избили весной прошлого года. По словам очевидцев, молодого человека начали бить из-за того, что он зашел внутрь помещения в прошлой одежде. Обвиняемому несколько раз меняли обвинение.