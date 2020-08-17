Видео: адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП рязанца

Конфликт сторон произошел прямо у здания суда.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев устроил словесную перепалку с Ириной Стерховой — гражданской женой рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил артист. Конфликт произошел около здания суда, сообщил телеканал « Звезда ».

Пашаев заявил журналистам, что женщина за спиной «покрывала нецензурной бранью» адвоката. Та в это время выходила из суда и, услышав высказывание, вмешалась в диалог.

«Не мужской поступок как у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчина, оскорбляя так женщину и приводя такие доводы. Нашли бы слова поприличнее», — заявила Стерхова.

Пашаев в ответ заявил, что любящая женщина не стала бы ходить по телеканалам и собирать деньги.

Напомним, Ефремова судят за ДТП, которое он устроил 8 июня в центре Москвы. После аварии погиб рязанец Сергей Захаров.