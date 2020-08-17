В выходные рязанская полиция утроила рейды в регионе
Нарушителей привлекут к административной ответственности.
В выходныес 14 по 16 августа рязанская полиция утроила рейды в регионе. Об этом сообщила
В ходе рейдовых мероприятий выявлено 156 административных правонарушений:
- за распитие алкогольной продукции в общественных местах составлено 69 протоколов,
- за совершение мелкого хулиганства составлено 50 протоколов,
- за неуплату ранее наложенных штрафов составлено 17 протоколов,
- за появление в пьяном виде составлено 7 протоколов.
Нарушителей привлекут к административной ответственности.