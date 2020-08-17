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В Скопинском районе задержали мужчину с обрезом, угрожавшего сторожу
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В Скопинском районе задержали 38-летнего сторожа с обрезом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Выяснилось, что мужчина не мог дозвониться до жены, которая работает на предприятии в селе Павелец. Чтобы связаться с супругой, мужчина направил туда несовершеннолетнего сына. Когда юноша подошел к воротам производства, его не пустил на территорию 67-летний охранник. Он грубо ответил и направил подростка домой. Последний рассказал о произошедшем отцу.

Мужчина направился к предприятию, чтобы поговорить со сторожем. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина достал обрез, изготовленный из охотничьего незарегистрированного ружья, и направился к сторожу. Злоумышленник начал угрожать сторожу убийством. Последний испугался и спрятался в сторожке, откуда позвонил в полицию.

Обрез изъяли у скопинца и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного изготовления и хранения огнестрельного оружия.