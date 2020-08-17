В Скопине пьяный водитель на «Калине» устроил ДТП и скрылся

В ДТП пострадал человек.

В воскресенье, 16 августа, около 11:50 в Скопине у дома №164А по улице Карла Маркса водитель на Lada Kalina врезался в «пятнадцатую». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

За рулем «пятнадцатой» был 50-летний житель республики Коми. В ДТП пострадала 23-летняя пассажирка «пятнадцатой». Ей оказали медпомощь.

На место приехали автоинспекторы, которые установили, что за рулем Lada Kalina был 53-летний местный житель. Он скрылся с места ДТП и отказался проходить медосвителеьствование на на состояние опьянения.

Проводится проверка.